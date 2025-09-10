Ultra Fast Fashion fordert Modedesign neu heraus. Das Team von Maison Shift schafft eine Plattform für die Branche, aber auch für Konsumentinnen und Konsumenten.

Die Textilindustrie belastet die Umwelt mit ihrem CO2-Ausstoss, Pestizide und Chemikalien und eine Überproduktion, die durch Fast- und Ultra-Fast-Fashion zusätzlich angekurbelt wird. Um dem entgegenzuwirken, braucht es Regulationen und politische Massnahmen – aber eben auch positive Vorbilder. Die Schweizer Plattform Maison Shift bringt 80 Labels unter ihr Dach, die Modedesign anders denken. Veranstaltungen und Workshops bringen textile Techniken einem breiten Publikum näher. Im Podcast der Zurich Design Weeks sprechen wir mit Slow-Fashion-Expertin Susanne Rudolf über Handwerk, die Verantwortung der Branche und die Macht und Möglichkeiten von Konsumentinnen und Konsumenten....