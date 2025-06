Redaktion Hochparterre 02.06.2025 13:25

Die Frank Dittmann GmbH wird Teil von iart. Nach über 24 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit bündelt das Basler Multimedia-Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Design, Architektur und Kunst seine Kompetenzen in Szenografie und narrativer Raumgestaltung. Die Integration erweitert die kreative und technologische Stärke in der Entwicklung immersiver Besuchererlebnisse, so die Medienmitteilung. Frank Dittmann übernimmt eine Schlüsselrolle im Bereich Visitor Experiences unter der Leitung von Anna Pfeiffer. Er bringt seine langjährige Erfahrung im räumlichen Storytelling ein und prägt die inhaltliche Gestaltung zukünftiger Projekte.