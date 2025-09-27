Raus aus der Studi-Bude? Design-Studierende an der ECAL haben für Micasa eine limitierte Kollektion aus Kleinmöbeln und Wohnaccessoires entworfen. Fotos: zVg

Micasa macht seine Hausaufgaben Der Abschlussjahrgang des Bachelors Industrial Design der ECAL hat für Micasa 38 Möbelstücke und Wohnaccessoires für die erste eigene Wohnung gestaltet. 27.09.2025 08:00

Die erste eigene Wohnung riecht meist nach Aufbruch – und nach ausgemotteten Möbeln aus Kinderzimmer und Flohmarkt. Geschmackvoller dürfte es bei den ECAL-Studierenden hergehen. Sie haben für das Schweizer Einrichtungshaus Micasa die Kollektion ‹Homeworks› entwickelt, die neugierig und frisch daherkommt. Der Abschlussjahrgang des Bachelors Industrial Design hat 38 Möbelstücke und Wohnaccessoires geschaffen mit der Idee, dass diese eine erste Wohnung ausstatten können. Der Garderobenständer von Nikita Neitzke ist von Baugespannen inspiriert und nimmt Jacken an den Haken. Joab Schneider präsentiert einen Spiegel, dessen dezent-poppige Details Spiegelbild und Zeit zugleich zeigen. Von Lélie Guiochet stammen Kerzenständer, die sich mit geschwungenen Formen modular zu einer organischen Struktur zusammenfügen lassen. Das simple Objekt forderte die Jungdesignerin heraus: «Ich hatte Angst davor, etwas zu entwerfen, das einfach nur schön ist und keinen wirklichen Zweck erfüllt. Ich suchte einen Grund für seine Existenz, der über die Ästhetik hinausgeht.» Gefunden habe sie ihn in der Gemeinschaft bei Tisch. ###Media_1### Die Entwürfe sind vielseitig, den Charakteren der 16 Studierenden entsprechend. So tragen eigenständige, starke Entwürfe weniger differenzierte Objekte mit. Damit sie eine Einheit bilden, begleitet Studiengangleiter Stéphane Halmaï-Voisard den Prozess in engem Austausch mit Micasa. «Wir haben uns vorgestellt, wie sie durch die verschiedenen Räume hinweg eine Einheit schaffen.» Das gelingt durch die auffällige Farbigkeit. Nicht alle Entwürfe seien umgesetzt worden; simple Basics habe man abgelehnt, weil man Überraschendes präsentieren wollte. Seit zwei Jahren setzt Micasa, vergleichbar mit Atelier Pfister, auf Kooperationen mit Schweizer Designschaffenden. Sie verhelfen dem Einrichtungshaus zu Relevanz, den Partnerinnen wie...