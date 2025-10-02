Auf die Idee zum «Hongkong Chair» kam Johannes Breuer in Hongkong. Fotos: Lorenz Cugini

Hannes&Fritz: «Der Stuhl ist das mit dem kleinsten Abdruck erfahrbarste Möbel» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählen Fritz Gräber und Johannes Breuer, wie sie an Möbeln mit Wiedererkennungswert arbeiten. 02.10.2025 13:45

Welche Idee steckt hinter deinem Entwurf? Johannes Breuer: Während meiner Tätigkeit als Gastdozent in Hongkong hatte ich mir vorgenommen, eigene Projekte voranzutreiben – die Stadt ist einmalig! Unterwegs fielen mir die charakteristischen Edelstahltüren vor den Hauseingängen auf. Die Stadt ist heiss und feucht, deshalb ist das Material omnipräsent im Stadtbild. Ich machte das Stadtviertel aus, wo die Türen hergestellt werden, und habe mit technischen Skizzen und Google Translate versucht, mit ihnen den ersten Prototyp eines Hockers herzustellen. Aus dem Hocker ist dann ein Tisch und erst zum Schluss ein Stuhl entstanden. ###Media_1### Wie arbeitet ihr als Duo zusammen? Fritz Gräber: Jeder hat seine eigene visuelle Sprache. Zusammen entwickeln wir eine dritte. Manchmal tauschen wir auch unsere Entwürfe, wenn wir in einem Projekt nicht weiterkommen. Uns reizen technische Herausforderungen, zum Beispiel haben wir uns intensiv mit Verbindungen beschäftigt, die Flatpacks ermöglichen. Was reizt euch daran, Stühle zu entwickeln? Fritz Gräber: Ich glaube, es ist das mit dem kleinsten Abdruck am erfahrbarsten Möbel. Der Stuhl formt eine Art Hülle um den Körper, wenn man darauf sitzt. Vermutlich gibt es kein anderes Möbel, das man an so vielen Stellen berührt und anfasst. Und gleichzeitig will man als Designer viel reingeben: Wir suchen nach neuen Verbindungen, stapelbar soll er sein oder Mechanismen für Saalbestuhlungen haben. Johannes Breuer: Wir haben das Bedürfnis, jeweils etwas zu entwickeln, das Wiedererkennungswert hat. Es ist in der Verantwortung eines Designers, nicht nur Social Media durchzuscrollen, sondern Bücher zu lesen, in Museen zu gehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Es ist wichtig zu wissen, welche Lösungen bereits andere Designer auf die Fragen, die einen selbst beschäftigen, gefunden haben. ###Media_2###...