Einen Stuhl baut Guy Meldem in rund zweieinhalb Stunden. Fotos: Lorenz Cugini

Guy Meldem: «Die Einschränkung ist auf eine Art mein Manifest» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt Grafiker Guy Meldem von den 50 Stühlen, die er gesammelt hat und welcher ihn besonders inspiriert. 03.10.2025 13:00

Welche Idee steckt hinter deinem Entwurf? Ich war sehr limitiert, was Werkzeug, Fertigkeit und auch das Material anging. Es stammt fast ausschliesslich aus Altwaren, die sich auf dem Hof meiner Eltern angesammelt haben. Diese Einschränkungen habe ich zu einer Art Manifest gemacht und daraus Möbel abgeleitet, die ich selbst in kurzer Zeit bauen kann.» ###Media_1### Was sagt dieser Stuhl über deine Designsprache aus? Als Grafiker bin ich geprägt von Max Bill und anderen Gestaltern der Moderne, auch wenn ich deren Haltung oft als zu streng empfinde. Darum breche ich die einfache, modernistische Holzkonstruktion durch einen spielerischen und etwas schrägen Ansatz auf – ohne dass die Herstellung zu aufwendig wird. Ich benötige rund zweieinhalb Stunden, um einen Stuhl zu bauen. Schliesslich soll er erschwinglich sein. Du sammelst Stühle. Wie viele hast du beisammen? Ungefähr 50 – wenn ich einen sehe, der unter seinem Wert verkauft wird, kann ich kaum widerstehen. Sie sind überall verteilt. Manche stehen bei Freunden, andere im Studio oder bei mir zuhause. Es sind keine verrückten Modelle, aber ich liebe es, ihre Proportionen zu studieren. Eines meiner liebsten ist der Box Chair von Enzo Mari. ###Media_2###...