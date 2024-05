Seit nunmehr 20 Jahren kreiert Simone Gugger Schmuck.

Redaktion Hochparterre 27.05.2024 08:29

Zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum lässt die Schmuckgestalterin Gugger ihr Werk in einer Ausstellung Revue passieren. Zu sehen sind in ihrem Atelierladen in Zürich nicht nur ihre Schmuckkreationen, sondern auch Inszenierungen befreundeter Gestalter und Künstlerinnen. Es sind dies der Buchbinder Piär Amrein, der Produktdesigner Frédéric Dedelley, die Künstlerin Anne-Marie Fischer, die Szenografin Mona Fischer, die Stylistin und Fashion Director Daniella Gurtner, die Mode- und Farbdesignerin Michèle Kägi, die Künstlerin Beatrice Lozza sowie die Keramikerin und Architektin Jasna Strukelji Gmür.