Die schnellsten Pflanzen wachsen um bis zu einen Meter pro Woche. Fotos: Petr Krejci

Grüne Maschine Der Designer Stefan Diez hat mit dem ‹Office for Micro Climate Cultivation› und dem US-amerikanischen Exportverband für Laubholz (AHEC) ein modulares Stadtbegrünungssystem entwickelt. 24.11.2024 14:00

Der Sommer 2024 ist der heisseste, der europaweit jemals gemessen wurde. Seit Jahren jagt ein Rekord den nächsten: 39 Grad Celsius in Bratislava, 41 im Misox, 48 im sizilianischen Syrakus. Auch Frankfurt erhitzte sich 2019 auf über 40 Grad. Kurz darauf eröffneten die Frankfurter Designerinnen Nicola Stattmann und Carlotta Ludig das Office for Micro Climate Cultivation, kurz OMC°C. Es entwickelt neue Lösungen, um Natur in Stadträume zu bringen. Gemeinsam mit Fachleuten aus Wissenschaft, Gartenbau, Design, Architektur und Ingenieurswesen haben sie eine Pflanztechnologie kreiert, die kühlt, CO₂ speichert und die Biodiversität erhöht. An einer mit Flachsnetzen behängten Leichtbaukonstruktion wachsen Kletterpflanzen in die Höhe. Der Kniff: Feuerbohnen, Prunkwinden und Hopfen sind einjährige Gewächse, benötigen wenig Wurzelraum und verholzen nicht. Ergo ist kein Brandschutz nötig – unabhängig davon, ob die Konstruktion freisteht oder eine Fassade beschattet. Bei Platzmangel lassen sich die Pflanzentröge auch aufhängen. Im Frühjahr werden die Module bepflanzt, Ende Oktober landet die entstandene Biomasse mitsamt Netz auf dem Kompost oder wird in Pflanzenkohle umgewandelt – die herbstliche «Ernte» ersetzt einen aufwendigen Rückschnitt. Dank der Intelligenz der Natur ist der Windwiderstand der Konstruktion geringer als erwartet: Blätter nehmen stets die Position des geringsten Widerstands ein. Dies senkt den Materialverbrauch der Stützstruktur, die dem heftigsten Sturm standhalten muss. ###Media_2### ###Media_1### OMC°C kooperiert auch mit dem Designer Stefan Diez. Anlässlich des London Design Festivals diskutierte dieser mit dem US-amerikanischen Exportverbands für Laubholz (AHEC) über ein gemeinsames Projekt. So entstand die Idee einer modularen «Begrünungsmaschine» aus amerikanischem Laubholz. Der Holzspezialist Neue Holzbau testete die Qualität divers...