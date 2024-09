Vier der acht Jacken von «Common Goods» – Basis für die Musterentwicklung waren zwei Original-Holzmodel aus den 1920er-Jahren. Foto: Nici Jost

Annina Weber 21.09.2024 08:00

Geteiltes Wissen, geteilte Kleider Die Jackenserie ‹Common Goods› der Textildesignerinnen Nadja Zürcher und Sara Liz Marty zeigt einen zukunftsweisenden Ansatz für den Umgang mit Material, Konsum und Besitz. 21.09.2024 08:00

Am Anfang des Projekts ‹Common Goods› stehen die Sehnsucht nach radikaler Langsamkeitund die Liebe zum Handwerk: Auf der Suche nach in der Schweiz produzierten Textilien und Fasern stossen Nadja Zürcher und Sara Liz Marty, zwei Textildesignerinnen, die die Mechanismen des Modemarktes hinterfragen, auf Matteo Gehringer. Der Kunsthistoriker hat zum Handwerk seiner Vorfahren gefunden – er beherrscht als einer der Letzten das Handwerk des Tessiner Blaudrucks. «Unser Ziel war zunächst, dieses Handwerk zu dokumentieren und zu archivieren, weshalb wir einen Film über ihn machten», erklärt Nadja Zürcher. Danach experimentierten die beiden Frauen zwei Jahre lang mit dem von Gehringer erlernten Wissen und suchten nach einer Neuinterpretation des alten Handwerks. ###Media_2### ###Media_3### Beim Blaudruck handelt es sich um ein in verschiedenen Weltgegenden bekanntes, zeitaufwendiges Druckverfahren, das sich nicht beschleunigen lässt. Die Druckpaste muss nach der Herstellung sechs Monate lang ruhen und nach dem Aufbringen auf den Stoff vier Monate lang einwirken. Ausserdem kann nur im Sommerhalbjahr gedruckt werden. Traditionell verwendete man die Stoffe vor allem im häuslichen Bereich als Bettlaken, Vorhänge oder Schürzen. Nadja Zürcher und Sara Liz Marty suchen Wege der Auseinandersetzung mit Kleidung, die sich ausserhalb des gängigen «Make, Take, Waste» der Modeindustrie bewegen. «Wir wollten ein Kleidungsstück schaffen, das möglichst viele Menschen im Alltag tragen können und das die schlichte Schönheit des Blaudrucks zum Ausdruck bringt», sagt Zürcher. «Letztlich haben wir uns für die Arbeiterjacke entschieden. Sie symbolisiert das handwerkliche Geschick, das diese Technik erfordert.» Entstanden sind acht unterschiedlich bemusterte Jacken im gleichen Grundschnitt. Man kann sie nicht kaufen, sondern nur leihen. «So können wir das Wissen über das Handwerk ve...