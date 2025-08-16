Julia Heuer ist auf bedruckte und plissierte Stoffe spezialisiert. Für das Label 079 hat sie nun eine Kollektion gestaltet. Foto: Edith Karlson

Geschichten drucken Die Modedesignerin Julia Heuer hat für das Swisscom-Label 079 eine Kollektion entworfen. Nun gibt es den Appenzeller Bauernschrank zum Anziehen – kombiniert mit Pariser Eleganz. 16.08.2025 08:00

Eine Wildkatze faucht böse, über ihr winkt ein Junge mit messianisch erhobener Hand. Der Ochse daneben ignoriert stoisch einen Mann, dem Wasser aus seinem Rachen schiesst. Darüber drei Zahlen in Frakturschrift: 079. Was anmutet wie ein spätmittelalterliches Trugbild, entstammt der Kooperation des jungen Swisscom-Labels mit der Modedesignerin Julia Heuer. Die Stuttgarterin lebt und arbeitet in Paris, wo sie sich mit farbstarken Drucken und virtuosen Falttechniken einen Namen gemacht hat. Die Capsule Collection ist gewissermassen der Paukenschlag vor dem Finale – in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil die als Imagekampagne aufgezogene Modemarke Ende Jahr ausläuft. Andererseits, weil man mit Heuer eine überraschend feinfühlige Wahl getroffen hat. Unter anderen Umständen könnte man denken, die Marke sei erwachsen geworden. Für deren Gründung hatte die Swisscom 2024 viel Kritik geerntet. Und als sie die folkloreinspirierte Kollektion des Labels Ottolinger in Paris über den Laufsteg schickte, regten sich Appenzeller Trachtenvereine derart auf, dass sie 079 der kulturellen Aneignung bezichtigten. Dabei hatten die Designerinnen bloss über Heimatgefühle reflektieren wollen. ###Media_2### An der Idee, Mode mit internationaler Strahlkraft und Schweizer Bezug zu schaffen, hat die Marke festgehalten. Julia Heuer taucht dafür in die Bilderwelt der Bauernschrankmalerei ein. Inspirationsquelle war die Ausstellung ‹Bauernkunst? Appenzeller Möbelmalerei 1700–1860› im Zeughaus Teufen, die sie beeindruckt hatte, als sie beim St. Galler Textilhersteller Jakob Schlaepfer arbeitete. «Ich fühle mich der Schweiz sehr verbunden», sagt sie. «Die Kooperation ist eine schöne Gelegenheit, die Möbelmalerei im Kontext zeitgenössischer Mode zu interpretieren.» Die limitierte Kollektion umfasst zwei Tops, eine Hose und drei Kleider, alle bunt bedruckt und plissiert. Einzig ein Jerseys...