Der Siebdrucker Lorenz Boegli hat ein Verfahren entwickelt, das Farbe lebendig macht. In einer künstlerischen Kooperation ist nun eine Hommage an den RGB-Druck entstanden.

Susanna Koeberle 02.10.2023 13:10

Dass Lorenz Boegli etwas Spezielles macht, merkt man schon anhand einer einfachen Internetrecherche: Gibt man den Begriff RGB ein, heisst es da etwa: «RGB-Farben sind Lichtfarben, die nicht gedruckt werden können.» Doch genau das tut Boegli in seinem Siebdruckatelier. Um das Phänomen Farbe wirklich zu verstehen, müssten Normalsterbliche einen Nachhilfekurs in Physik absolvieren. Ein Besuch in Lorenz Boeglis Atelier in der Berner Gemeinde Müntschemier ersetzt diesen Unterricht bis zu einem gewissen Grad ; der Siebdrucker versteht es, auch fachfremde Personen für sein Handwerk zu begeistern. Er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der in die Mysterien seines Fachs und – noch wichtiger – seiner Erfindungen einzuführen weiss. Über die handwerklichen Grenzen hinaus Wenn Boegli die Resultate seiner Arbeit vorführt und in einen Topf mit speziellen Pigmenten greift, hat man den Eindruck, in einer Alchemistenwerkstatt gelandet zu sein. Wenn man sich vor Augen führt, was er mit seiner Erfindung des RGB-Drucks faktisch macht, ist das nicht übertrieben: Er druckt Licht. Was das bedeutet, versteht man erst, wenn man seine Drucksachen sieht. Die Farben auf dem Papier scheinen wie von selbst zu leuchten, beinahe zu vibrieren. Man könnte meinen, Farbe sei etwas Lebendiges. Das klingt nicht nur aussergewöhnlich, sondern ist es auch. Denn wie soll das gehen? Rot, Grün und Blau existieren als additives Farbsystem nur auf Medien wie Bildschirmen. Das Druckverfahren hingegen gründet auf dem subtraktiven Farbsystem, in der Regel geschieht das auf weissem Papier. Nicht so bei Lorenz Boegli. Er ist ein Tüftler, der sich mit dem routinierten Ausüben eines Handwerks nicht begnügt. Für ihn besteht das Wesen des Handwerks in der Symbiose von Kopf und Hand, im Spiel mit den vorgegebenen Parametern. Und das bedeutet für den seit 40 Jahren tätigen Drucker, sich auf Experi...