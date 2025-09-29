Einem Stabellenstuhl soll man seinen Charakter auch ansehen, sagt Florian Hauswirth. Fotos: Lorenz Cugini

Florian Hauswirth: «So wie man Käse macht, sollte man auch Stühle machen» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt Florian Hauswirth, was ihn an der Aufgabe reizt und was ihn auf die Idee zum «VNA Chair» brachte. 29.09.2025 13:58

Welche Idee steckt hinter deinem Entwurf? Für eine Ausstellung habe ich den Stabellenstuhl neu interpretiert, das war der Vorläufer des «VNA Chair». Später habe ich ihn weiterentwickelt und mich dabei stark mit dem Alpenraum auseinandergesetzt. Im Zivildienst habe ich auf der Alp Käse gemacht. Ich finde, so wie man Käse macht, sollte man auch Stühle machen. Dabei geht es um eine Wertschätzung dem Material und dem Produkt gegenüber. Darum ist der Stuhl nicht modern und eckig, sondern hat eine ausgefeilte Formensprache. Schliesslich ist auch der Körper nicht eckig. Zu harmonisch sollte er aber auch nicht sein, weil das dem Charakter der Stabelle nicht entspricht. Eine Stabelle ist zusammengesteckt und das soll man auch sehen. ###Media_1### Was reizt dich an der Gestaltung eines Stuhls? Schon während meiner Lehre als Modellbauer kam ich mit der Entwicklung von Stühlen in Berührung, und während meiner Zeit bei Vitra wurde ich regelrecht davon eingesogen. Anfangs hatte ich deshalb grossen Respekt davor, ein eigenes Modell zu entwerfen. Ein Stuhl ist zum Sitzen da und muss bequem sein für verschiedenste Menschen. Die Belastungen sind extrem und vielfach auch dynamisch, was anspruchsvoll ist, man möchte ja nicht, dass sie jemand verletzt bei der Benutzung. Ausserdem ist der Stuhl ist das zentrale Möbel – anders als ein Bett oder ein Tisch, die weniger Gestaltung brauchen. Als Betrachter muss man das nicht unbedingt ablesen können, aber man kann mit einem Stuhl viel erzählen. Warum entwerfen Designschaffende heute noch Stühle? Weil man sie braucht! Jeder Stuhl eine Weiterentwicklung aus Bestehendem, man baut also ein Repertoire auf. Stühle gehören zur Hochkultur des Möbeldesigns. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass ein Stuhl etwas kann, was andere nicht können, oder wenn er auf jemand bestimmtes zugeschnitten ist. Und wichtig ist, dass er bequem z...