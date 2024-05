Lia Chiara Burkhart liess sich vom Essverhalten des Borkenkäfers inspirieren. Foto: Evelyn Nietlisbach, Ariane Hügli

Susanna Koeberle 13.05.2024 17:58

Ohne den rechten Winkel wären viele Alltagsgegenstände nutzlos – man denke etwa an einen Tisch. Dennoch sind die organischen Formen der Natur für Designschaffende eine wichtige Inspirationsquelle. Erst recht, wenn es darum geht, das Thema Biodiversität in Designobjekte zu überführen. Und zwar in Geschirr, wobei die traditionelle Vorstellung von Tafelgeschirr bei diesem Projekt einer radikalen Neuinterpretation unterzogen wird. Im Auftrag von Steinbeisser, einem experimentellen Gastronomieformat mit Sitz in Amsterdam, entwarfen Studierende des Bachelorstudiengangs Objektdesign der Hochschule Luzern – De­sign, Film und Kunst (HSLU) Gegenstände für einen kulinarischen Event, der Ende August im Goetheanum in Dornach stattfinden soll. Der Bau ist Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft und entstand nach Plänen Rudolf Steiners. Anlass für die Wahl dieser Location für die beiden «Dinner Experiences» ist das Feiern von 100 Jahren biodynamischer Landwirtschaft im Goetheanum. Eigens für diesen Anlass werden die Köchinnen Elif Oskan und Selassie Atadika ein rein pflanzliches Menu mit Zutaten aus biodynamischem und biologischem Anbau aus der Schweiz zubereiten. Manieren über Bord! Steinbeisser ist bekannt dafür, die abendländische Tischkultur – dazu gehören auch Tischmanieren – zu hinterfragen. Dies tun die Initianten dieses Projekts nicht primär aus soziologischen Gründen. Vielmehr sind sie daran interessiert, über die Medien Design und Kunst (dazu gehört auch die Kochkunst) einen neuen Blick auf unsere Esskultur zu werfen. Dafür wenden sie sich an Designerinnen, Künstler und Köchinnen. Gemeinsam mit ihnen ersinnen sie ungewohnte Esserfahrungen. ###Media_2### Es geht jedoch nicht um trendige Erlebnisgastronomie. Beim Thema Essen spielen auch ethische Fragen mit. Unser unreflektierter Konsum von Nahrungsmitteln trägt nicht nur zur Klimakrise bei, er bedroh...