Take out-Food generiert viel Müll. Das kompostierbare Besteck von Fluid Solids bietet eine Alternative. Foto: Luca Zanier

Andrea Eschbach 06.03.2023 14:20

Essen mit gutem Gewissen Das Zaubermaterial Plastik zu ersetzen, ist so notwendig wie anspruchsvoll. Nun bringt das Unternehmen ‹Fluid Solids› das erste kompostierbare Einwegbesteck auf den Markt. 06.03.2023 14:20

Nussschalen, Holzfasern, Maiskolben, Karton, Hanffasern, Baumwolle, Kaffeesatz oder Papier: Aus diesen Zutaten ist das Biomaterial ‹Fluid Solids› gemacht, das Hartplastik in vielen Bereichen ersetzen kann. Im Hauskompost entsorgt, baut es sich in weniger als 45 Tagen ab. Es sind allesamt Reststoffe aus Industrie und Landwirtschaft. Abfall, der in der Regel entsorgt wird – nicht selten für viel Geld. Die genaue Zusammensetzung: streng geheim. Was als Experiment vor mehr als 15 Jahren in einem improvisierten Labor des Produktdesigners Beat Karrer im Züricher Kreis 4 begann, hat sich heute zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Karrers Firma Fluid Solids konzipiert und realisiert Biocomposite-Bauteile aus Abfallprodukten, Reststoffen, die nicht genutzt oder wiederverwendet werden. Das mittlerweile patentierte Material – als erste Lösung auf dem Markt vollständig aus Biomasse hergestellt – kann unterschiedliche Formen annehmen: Verpackungen, Möbel, diverse Bauprofile, Gebrauchsgegenstände. Alles, was im Spritzgussverfahren Formen annimmt, lässt sich somit biologisch abbaubar herstellen. ###Media_2### Erste Produkte aus Maiskolbenspänen Begonnen hatte alles 2008: Karrer experimentierte als Leiter eines Vitra-Workshops mit Designstudierenden mit selbst gemachtem Biokunststoff. Als Teilnehmer mit dabei war auch der Molekularbiologe Michael Kangas. Beide waren fasziniert von der Idee, ein nachhaltiges und gleichzeitig ökonomisch interessantes Material zu entwickeln. Zuerst gemeinsam mit Kangas, dann allein tüftelte Karrer im Trial-and-Error-Verfahren an verschiedenen Rezepturen. Dazu verwendete er Fasern aus landwirtschaftlichen Restprodukten und natürliche Bindemittel. 2012 hatte er die richtige Rezeptur gefunden, im Jahr darauf wurde das biobasierte Material als beständige, nachhaltige Alternative zu Kunststoffbauteilen für den Designpreis Schweiz ...