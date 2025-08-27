Dass Ornamente mehr sind als überflüssige Spielereien, begriff Carlo Clopath während eines Aufenthalts in Japan. Seine Recherchen hat er zu einer Publikation verdichtet. Fotos: Guillaume Musset

Endlich Ornament Von wegen Verbrechen! Der Schweizer Designer Carlo Clopath verstand in Japan, wie uns das Ornament der Natur näher bringt. Seine Recherche hat er in einer Publikation verdichtet. 27.08.2025 14:00

«Ornamentlosigkeit ist ein Zeichen geistiger Kraft», behauptete der Architekt Adolf Loos, der im Essay ‹Ornament und Verbrechen› nicht davor zurückschreckte, tätowierte Menschen als Mörder in spe zu bezeichnen. «Das Ornament wird nicht nur von Verbrechern erzeugt, es begeht ein Verbrechen, dadurch, dass es den Menschen schwer an der Gesundheit, am Nationalvermögen und also in seiner kulturellen Entwicklung schädigt.» Die Ansichten Loos’ und seiner Nachfolger prägen Designschaffende bis heute. Wie sehr, erfuhr Carlo Clopath während eines Atelieraufenthalts in Japan. 2023 verbrachte der Designer mehrere Monate in Arita, wo Handwerker seit Jahrhunderten Porzellangeschirr anfertigen. ‹Aritaware› ist für leuchtend blaue Malereien auf weissem Grund bekannt. Rasch sah Clopath, dass er nicht darum herumkommen würde, seine Entwürfe zu dekorieren – anders liesse sich das Wesen des Handwerks nicht begreifen. Der Gedanke machte ihm zu schaffen: «Ich fühlte mich unwohl, weil ich noch nie zuvor mit Ornamenten gearbeitet hatte – ich habe es nie gelernt. Im Gegenteil, ich hatte gelernt, dass Ornamente bestenfalls nutzlos sind.» ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Einen neuen Zugang fand der Gestalter in den Schriften von Yanagi Sōetsu (1889–1961). Der japanische Philosoph vertrat die Ansicht, dass eine Gesellschaft ohne Muster den Bezug zur Natur verlöre. Carlo Clopath erkannte, dass Symbole nicht nur schön sind, sondern auch eine kulturelle Funktion haben, indem sie Weltanschauungen verkörpern und Verhaltensregeln vermitteln. Er begann, den Verlust des Symbols mit dem gegenwärtigen Schwund des Lebendigen zu verknüpfen, etwa dem Artensterben. Ursprung und Wirkung dieser Zeichen zu erforschen, schien ihm daher zentral. In den Mittelpunkt seiner Nachforschungen stellte er ein sehr altes Symbol: die Spirale. Die Recherchen fasste Clopath im Buch ‹The Beaut...