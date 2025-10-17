Des Design Preis Schweiz wird am 7. und 8. November in Langenthal gefeiert.

Langenthal ist eine Designdestination. Und als solche möchten es die Designpreis-Kuratorinnen Debora Biffi und Benjamin Moser auch zelebrieren. Seit 2022 leiten die beiden den traditionsreichen Designpreis Schweiz, der seit 1991 alle zwei Jahre in Langenthal vergeben wird. Wie die Designlandschaft muss sich auch der Preis der Zeit, den Strömungen und den aufkommenden Themen anpassen. Immer wieder kommen neue Kategorien hinzu, die erschöpfte Felder ablösen. Trotzdem werden regelmässig Projekte eingereicht, die sich irgendwo dazwischen befinden. Für sie gibt es neu die Kategorie «In Between». Die Nominierten stehen bereits fest; geehrt werden die Preisträgerinnen und Preisträger am 7. November in der historischen Ofenhalle und gefeiert wird nach einem Essen von V‑ZUG x Zizi Hattab im Ruckstuhl-Teppichlager mit einer Party mit Special Act. Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen des Zusammenkommens. Hierzu haben Biffi und Moser ein neues Format entwickelt. Am Tag nach der Preisverleihung soll das Publikum Zeit miteinander verbringen – ohne digitale Ablenkung. Langenthal wird an diesem Tag zur Insel: «Mit der Ergänzung ‹Island› wollten wir den Gedanken des gemeinsamen Reisens nach Langenthal, der bewussten Auszeit vom Alltag und des Entdeckens transportieren», sagt Benjamin Moser. Der Tag beginnt mit einem Opening Ritual; nach verschiedenen Keynotes «sorgt die Pyramid Crew aus Berlin für neue Formen der Vernetzung», verspricht das Programm. Der Tag klingt bei einem Liegekonzert von Osomo aus. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Preisverleihung am Freitag, 7. November 2025 für das Design Retreat am Samstag, 8. November 2025. Wer an der Verlosung teilnehmen will, schreibt ein Mail mit dem Betreff «Long Valley Island» bis am 24. Oktober 2025 an info@hochparterre.ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine...