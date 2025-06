Die Design Days richten sich sowohl an Fachleute wie an interessierte Laien. Sie dauern noch bis am kommenden Sonntag.

Ein Wochenende im Zeichen des Designs

In Lausanne findet derzeit die 16. Ausgabe der Design Days statt. Diesmal versammeln sich sämtliche Programmpunkte bei dem zentralen Standort La Rasude – inklusive den Architalks.