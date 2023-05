Das Spannsystem des Seils sorgt für Stabilität.

Adelina Lahr* 24.05.2023 16:00

Vor mehr als zwölf Jahren begann Christian Etter, sich mit dem Bau des perfekten Regals zu beschäftigen. Und wie in jeder guten Langzeitbeziehung gab es einen Initialmoment. In diesem Fall war es die vergebliche Suche nach einem Wickeltisch, der weder hässlich war noch den Wegwerfcharakter der meisten modernen Möbel hatte. Etter entschloss sich, ein solches Möbel selbst zu entwerfen, ein System, das ein Leben lang hält und sich den unterschiedlichen Situationen, Räumen und Bedürfnissen anpasst. ###Media_2### Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Regal-Prototypen aus Metall, Beton, Holz und Textil. Was stabil war, war zu sperrig in der Handhabung, andere Materialien wie Stahl waren zu energieintensiv in der Herstellung, um Etters Anspruch an Nachhaltigkeit zu genügen. Dass er quasi bei null anfing, half ihm, unkonventionelle Lösungen zu finden, forderte aber auch seinen Tribut und führte das Projekt in so manche Sackgasse. Manchmal wachte der Designer mitten in der Nacht auf, um Ideen zu notieren, und als er schon aufgeben wollte, begegnete ihm seine endgültige Muse: das Baugerüst. Die Ästhetik der reinen Struktur und die Effizienz ihrer Modularität faszinierten Etter. Die Jahre, die er investiert hatte, waren nichts im Vergleich zu den Jahrhunderten, in denen dieses Gerüst entwickelt worden war. ###Media_1### Regale seien wie Gebäude, sagt der interdisziplinäre Designer über sein Projekt. Sein Credo der maximalen strukturellen Integrität bei minimaler Masse stammt aus der Hightech-Architekturbewegung. Und auch der Coup des ‹X1› könnte von dort übernommen worden sein: Das dünne Seil, das die Seitenwände ersetzt, ist ein eigens entwickeltes Spannsystem und sorgt für enorme Stabilität, sodass das Regal das 25-Fache seines Eigengewichts aushält. Regale seien auch Kinder ihrer Zeit, meint der Entwickler. Und so ist das schlanke Design keine rein optisch...