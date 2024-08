Stéphanie Baechlers Installation erinnert an die reiche St. Galler Textilvergangenheit.

Smilla Diener 27.08.2024 10:38

Er ist einer der letzten seiner Art: Der ‹Tröckneturm› in St. Gallen. Das historische Gebäude, einst eine Trocknungsanlage für frisch eingefärbten Stoff, ist seit 2003 als Museum erhalten. An die Hochblüte der Schweizer Textilindustrie erinnert nun die Künstlerin und Textildesignerin Stéphanie Baechler mit der Installation ‹Forget Me Not›, die in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Sankt Gallen und der Textile and Design Alliance (TaDA), einem Kulturförderprogramm der Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau, entstanden ist. Die Künstlerin belebt die originale Funktion des Gebäudes wieder, in dem sie lange Stoffbahnen in den hölzernen Turmkranz hängt, ähnlich, wie es bis vor rund hundert Jahren die Arbeitenden der nahegelegenen Textilfabrik getan haben. Anders als damals reihen sich nun keine frisch eingefärbten Stoffbahnen um die dunkle Holzfassade, sondern helle Stoffe, perforiert mit Lochmustern. ###Media_2### Eine empfindliche Konstruktion ist es geworden: Weil die feinen Textilien im Gegensatz zu ihren historischen Referenzen nicht nass und schwer sind, verheddern sie sich bei Wind. Entsprechend werden sie nur bei Schönwetter gehängt. Bei Wind müssen die Initiantinnen darauf verzichten – zum Glück ist die 1828 erbaute Anlage auch ohne Installation sehr eindrücklich. ###Media_3### Die «Wiederbelebung» des St. Galler Tröckneturms sei aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung gewesen, so die Künstlerin. Nicht zuletzt auch, weil der Turmkranz von Schwalben bewohnt war. Baechler wollte mit Textilien von Schweizer Produzenten arbeiten. Partnerinnen fand sie schlussendlich in den Firmen Sefar und Lobra, beide spezialisiert auf technische Stoffe. Die fünfzehn Meter langen Stoffbahnen, die üblicherweise zu Filtern oder in Beschichtungen für die Plastikkarten-Industrie verarbeitet werden, hat das Langenthaler Texti...