Redaktion Hochparterre 25.02.2026 16:38

Zum 10-Jahres-Jubiläum organisiert der Designladen Paristurin in Zürich eine Einzelausstellung mit Gaetano Pesce. Der italienische Designer, der die kleinen Fehler preist, fasziniert Besitzer Benjamin Kurz seit langem. Pesce (1939-2024) verwendete als einer der ersten Designer Kunstharz und Filz und liess sich bei seinen Entwürfen vom Material leiten: «Le matériel nous aide à être incohérent», schrieb er. Kurz präsentiert die Ausstellung zusammen mit Meritalia.