«Edizioni del Pesce» bei Paristurin
Zum 10-Jahres-Jubiläum organisiert der Designladen Paris eine Einzelausstellung mit Gaetano Pesce. Die Auswahl ikonischer Objekte der «Edizioni del Pesce» ist bis Ende April 2026 zu sehen.
Zum 10-Jahres-Jubiläum organisiert der Designladen Paristurin in Zürich eine Einzelausstellung mit Gaetano Pesce. Der italienische Designer, der die kleinen Fehler preist, fasziniert Besitzer Benjamin Kurz seit langem. Pesce (1939-2024) verwendete als einer der ersten Designer Kunstharz und Filz und liess sich bei seinen Entwürfen vom Material leiten: «Le matériel nous aide à être incohérent», schrieb er. Kurz präsentiert die Ausstellung zusammen mit Meritalia.
Ausstellung: 28. Februar bis 25. April 2026
Vernissage: Samstag, 28. Februar 2026, 16 Uhr – Open End
Paristurin, Forchstrasse 179, Zürich
Mehr Infos hier.