Mit Blaulicht im Einsatz: die E-Bike-Police-Patrouille der Stadtpolizei Zürich.

E-Bikes mit Sirene und Blaulicht Die Stadtpolizei Zürich stattet alle ihre als Polizeifahrzeuge beschrifteten schnellen E-Bikes mit Blaulicht und Wechselklanghorn aus. 30.03.2023 16:40

Nach einer rund einjährigen Testphase rüstet die Stadtpolizei Zürich als schweizweit erstes Polizeikorps sämtliche als Polizeifahrzeuge gekennzeichneten schnellen E-Bikes mit einer vom Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich abgenommenen Anlage aus. Die Erkenntnisse aus der Testphase seien in die Weiterentwicklung der Anlage eingeflossen, heisst es heute in einer Pressemitteilung. Zusammen mit zwei Schweizer Firmen entwickelte die Polizei ein passendes Produkt. ###Media_2###Am 1. April vergangenen Jahres kommunizierte die Stadtpolizei Zürich auf ihren Social- Media-Kanälen, dass zwei schnelle E-Bikes der ‹Bike Police› testweise mit dieser neu entwickelten Anlage ausgerüstet werden. «Was wie ein waschechter Aprilscherz klang», schreibt die Polizei, habe sich in Tat und Wahrheit bereits dutzendfach im echten Polizeieinsatz bewährt und werde nun – wiederum verdächtig nahe am 1. April – definitiv eingeführt. «Die Auswertung von 74 Einsätzen mit Sondersignal zeigte, dass die aufgewerteten Fahrzeuge sehr vielfältig eingesetzt werden können und teilweise auch Streifenwagen ersetzen konnten. Mit der Kombination aus der Wendigkeit des Fahrrads und der Ausübung von Sonderrechten im Bedarfsfall sind die Polizei-E-Bikes die ideale Ergänzung im Fahrzeugpark der Stadtpolizei Zürich» heisst es in der Medienmitteilung weiter. Es habe sich auch gezeigt, dass eine E-Bike-Police-Patrouille gegenüber einer Bike-Police-Patrouille ohne Tretunterstützung einen «markant grösseren» Patrouillenradius hat und die Anfahrtszeiten zum Einsatzort erheblich kürzer waren. ###Media_3###...