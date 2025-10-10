EC Knit von Christophe Ascençao Fotos: zvg

Die SDA Awards zeichnen den Nachwuchs aus Die Swiss Design Association SDA prämiert jährlich die besten Abschlussarbeiten, die an Schweizer Designhochschulen im Bachelor eingereicht werden. Das sind die ausgezeichneten Projekte. 10.10.2025 11:23

Die Abschlussarbeiten an den Hochschulen zeigen den Ideenreichtum der Studierenden: Apps für nachhaltige Landwirtschaft, eine Installation über die man mit einer Neuronenzelle, eine Reisebox für Hinde. Die Swiss Design Association vergibt jährlich einen Preis an Absolvierende der HEAD Genf, HGK Basel, HSLU, ECAL sowie der ZHdK. Wichtiger als die Preissumme ist die Aufnahme ins Netzwerk: Wer gewinnt, wird Mitglied der SDA und profitiert von einem Coaching durch ausgewählte Expertinnen. ECAL: EC Knit von Christophe Ascençao EC Knit ist ein gestricktes Bett für Nachtzüge, das eine leichtere, ergonomischere und intimere Alternative zu herkömmlichen Schlafabteilen bietet. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem TextielLab, der professionellen Werkstatt des TextielMuseums in Holland, entwickelt und nutzt 3D-gestrickte Textilien, die auf einer Rundstrickmaschine hergestellt werden. Diese Technik ermöglicht eine präzise Steuerung der Stützbereiche, die sich mit gepolsterten Bereichen und flexibleren Abschnitten an die Körperkonturen anpassen. ###Media_1### Die Jury lobt das ehrgeizige Projekt und hebt das Potenzial dieses Vorschlags für den Nachtzug-Markt hervor. Sie ermutigt Christophe Ascençao nachdrücklich, seine Entwicklung fortzusetzen. HEAD: Elle était une fois von Lola Rust Die Werke stehen an der Schnittstelle zwischen Bild, Schmuck und Skulptur, sie lösen sich von der Wand und nehmen den Körper ein. Die Objekte interpretieren die drei Märchen Rotkäppchen, die kleine Meerjungfrau sowie das Mädchen mit den Schwefelhölzern neu und hinterfragt deren patriarchale Sichtweise auf die Frauenfiguren. Jedes Bild ist in einem symbolischen Objekt verankert: in einem Werkzeugkasten für eine kluge Frau, die sich gegen Raubtiere zu wehren weiß; in einem Spiegel, um sich selbst zu erkennen und ...