TATi Fotos: Mode Suisse / Alexander Palacios

Die Schweizer Modeszene setzt Zeichen An der Mode Suisse präsentierten 22 Designerinnen und Designer ihre Entwürfe und zeigten, dass sie keine Scheu haben, das Zeitgeschehen zu kommentieren. 05.09.2025 13:15

Der Mode Suisse gelingt, was sich andere gross vornehmen. Sie ist ein Netzwerktreffen der Branche, zeigt neue Perspektiven und erreicht ein breites Publikum. Am Montag traf man sich im Kunsthaus, nicht wie in den letzten Jahren im Chipperfieldbau, sondern vis-à-vis im Pfisterbau. Dort haben die Veranstalter den grossen Ausstellungssaal ausgeräumt und den Laufsteg in voller Länge ausgestreckt. 22 Labels und Designschaffenden präsentierten in zwei Shows ihre aktuellen Kollektionen. Der Blick in die erste der Zweien zeigt, dass die Schweizer Mode keine Scheu hat, das Zeitgeschehen zu kommentieren. Sie fordert nicht den grossen Protest, versteht aber Kleidung als etwas, das Zeichen setzen kann. ###Media_3### Dies ist durchaus wörtlich gemeint. Die vielen Statements auf Pullovern und Accessoires fallen auf. «Doing Fashion», die Modeklasse der ICDP, HGK, FHNW Basel, eröffnet die Schau mit «Leise Hoffung» auf der Bluse. Der punkige Auftritt von TATi verkündete «Welcome to Revolution». Und Jill Bloch, ebenfalls aus Basel, warb auf pinkem Hoodie für den «Barbara Bleich Fanclub». In der Kooperation der Universität Zürich mit Kreativen «nmesh – Art x Science» präsentiert sich Mode mit Balkendiagrammen auf dem Pullover als Wissensvermittlerin. ###Media_5### Die Kollektion des Newcomer Studios Lundi Piscine trägt das Statement im Kollektionsnamen: «We want a better world». Die Designerin Lucie Guiragossian lässt sich von Arbeitskleidung und Uniformen inspirieren, um in Zusammenarbeit mit der Genfer Hilfsorganisation Le Vestiaire Social eine sensible und zugleich starke Kollektion zu präsentieren. ###Media_2### Neben kräftigen Street Styles (zum Beispiel von JMQ) bot der Laufsteg auch Platz für Couture (Hendrik Vermeulen) und alltagstaugliche Eleganz (zum Beispiel Sonney oder Trabelsi). ###Media_4###...