Jungle Book, der diesjährige Gewinner des Jan Tschichold Preises, wurde 2015 von Samuel Bänziger, Rosario Florio, Olivier Hug und Larissa Kasper gegründet. Fotos: Katalin Deér

Alle Jahre wieder eröffnet das Bundesamt für Kultur (BAK) im Juni die Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» im Helmhaus Zürich. Sie zeigt die 412 Bücher, die am jährlichen Wettbewerb des BAK teilgenommen haben, darunter natürlich die 18 prämierten Bücher. Am Eröffnungsabend wird auch der Verlag Jungle Books geehrt. Er ist der der Gewinner des Jan Tschichold Preises 2024. Der Verlag hat zudem eine Carte Blanche erhalten, sein Werk in den Ausstellungsräume zu präsentieren. Die schönsten Schweizer Bücher des laufenden und des vergangenen Jahres sowie der Katalog können während der Dauer der Ausstellung in der Pop-up-Buchhandlung gekauft werden.

Die schönsten Schweizer Bücher 2023

Ausstellung: 20. - 23.6.2023; Vernissage: 20. Juni 2023, 18 Uhr Helmhaus Zürich, Limmatquai 31, Zürich

Am Samstag, 22. Juni, lädt das BAK zu einem Talk und zur Präsentation des Jubiläumskatalogs «An Autopsy of Tastes and Values’. 80 years of the Most Beautiful Swiss Books competition».