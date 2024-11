Designportal Die Onlineplattform ‹Designheroes› von Susanne Fritz und Nils Becker ist ein virtuelles Museum der Designkultur. Sie verknüpft die Interessen der Hersteller, Galerien und Designinteressierten. 30.11.2024 08:00

«Mit 3000 Objekten ist Gio Ponti am häufigsten vertreten», sagt Nils Becker, «gleich an zweiter Stelle folgt ‹unknown Designer›.» Zusammen mit der Architektin Susanne Fritz hat Becker kürzlich Desigheroes lanciert. Die Plattform ist ein riesiges virtuelles Museum der Designkultur. Sie verknüpft verschiedene Interessen: Hersteller können ihre Produkte dokumentieren. Galerien verfolgen das Auktionsgeschehen von Designobjekten. Und Interessierte erfahren, wo Raritäten zu finden sind. Die Idee: Je mehr Wissen, desto höher die Wertschätzung. Ob ein Stück aus ideellen oder finanziellen Gründen erhalten bleibt, spielt letztlich keine Rolle. ###Media_3### ###Media_4### Geht ein Sofa in die Designgeschichte ein, liegt das nicht bloss an seiner Qualität. «No-Name-Produkte schaffen es selten zum Klassiker», sagt Becker, der auch die Onlineplattform ‹Architonic› mitgegründet hat. Indem Hersteller Angaben zusammentragen und zugänglich machen, schliessen sie Lücken. Einige lassen sich allerdings kaum füllen: Als digitale Speicher die Papierarchive ersetzten, gingen viele Informationen verloren. Erlischt die Website einer Marke, verschwindet mit ihr Wissen. Dieser Geschichtsverlust gefährdet die Zukunft eines Objekts: «Was als Teil unseres kulturellen Erbes gilt, gerät in einen unendlichen Nutzungszyklus», so Becker. Charlotte Perriands Entwürfe sind das beste Beispiel – sie verlieren ihren Wert nie. ###Media_5### ###Media_6### Das Team hinter ‹Designheroes› will die Datenbank-User auch schützen: «Künstliche Intelligenz analysiert die Bilder, die wir uns ansehen, in Echtzeit und liefert personalisierte Werbung mit verdächtig billigen Fälschungen von Quellen wie Temu», so die Medienmitteilung. Designheroes deckt derzeit rund 80 000 kuratierte Objekte und 150 Jahre Designgeschichte ab. Unter den rund 50 Partnern befinden sich etwa Hem, Poltrona, Gi...