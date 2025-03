Im Mudac findet ein Editathon über die Designerinnen der Sammlung statt. Das Kofferwort aus edit (bearbeiten) und Marathon bezeichnet einen Anlass, bei dem Teilnehmende Wikipedia-Beiträge schreiben oder ergänzen. Foto: Joël Tettamanti

Die drei Museen des Lausanner Kulturquartiers Plateforme 10 (MCBA, Mudac und Photo Elysée) organisieren ein Programm, um den Internationalen Tag des Kampfes für die Rechte der Frauen zu feiern. Teil davon ist der sogenannte Editathon am 8. März. Der von Mudac und der Initiative «Les sans pagEs» durchgeführte Anlass lädt Teilnehmende ein, Wikipedia–Beiträge über die in der Sammlung vertretenen Künstlerinnen und Designerinnen zu schreiben, zu erweitern und zu verbessern.

Hinter «Les sans pagEs» steht eine Gruppe von Aktivistinnen, die die Präsenz von Frauen auf Wikipedia erhöhen wollen. 2016 gab es in der deutschsprachigen Wikipedia-Enzyklopädie 538 883 Biografien von Männern und 91 175 von Frauen. Auch die französischsprachige Version zeigte kein ausgeglicheneres Verhältnis. «Les sans pagEs» will dies ändern: Das Projekt bekämpft das Ungleichgewicht, indem es den Anteil von Schreibenden aus unterrepräsentierten Gruppen erhöhen sowie die Inhalte rund um Frauen und Minderheiten in den verschiedenen französischsprachigen Wikimedia–Gefässen verbessern will – analog zum Projekt «Women in Red», das im englischsprachigen Raum initiiert worden ist.