Am 10. März startet die St. Galler Designwoche in die zweite Runde.

In St. Gallen arbeiten aussergewöhnlich viele Kreativschaffende. Um die lebendige Szene zu fördern, findet nun die zweite Designwoche statt – Workshops, Talks, offene Ateliers und DJ-Set inklusive.

2024 geriet in der Ostschweiz ein Stein ins Rollen, losgelöst von Hochparterre: Der Artikel ‹Unauffällig stark› beleuchtete die St. Galler Kreativszene, die aussergewöhnlich lebendig ist – ganz ohne die Aufmerksamkeit der grossen Zentren in der Nachbarschaft. Um all dem eine Plattform zu geben, die Akteur*innen miteinander zu vernetzen und den Kreativstandort zu stärken, organisierten die städtische Kultur- und Standortförderung zusammen mit der Schule für Gestaltung St. Gallen im März 2025 die erste Designwoche. Der Probelauf stiess auf Zuspruch, nun geht es in die zweite Runde.

Am Dienstag, 10. März macht das ‹Design Lab› in der Lokremise den Auftakt: Es soll den Austausch fördern und aufzeigen, wie sich die Stadt als kreatives Zentrum der Ostschweiz weiterentwickeln kann. Eingeladen sind Textil- und Architekturschaffende, Designagenturen, Fotograf*innen sowie Kunst- und Kulturschaffende, als Keynote-Speaker zu Gast ist Kari Korkman, Gründer der Helsinki Design Week.

Weiter geht es mit der ‹Design Night›, in der Ateliers, Studios und Designagenturen ihre Türen öffnen, sowie den ‹Interactive Media Design Days› mitsamt Preisverleihung. Am Ende knallen die Korken beziehungsweise die Bässe, denn es wird gefeiert – Konzerte, Poetry Slam und DJ-Set inklusive.

Die März-Ausgabe des Kulturmagazins Saiten ist übrigens eine Kooperationsnummer mit der Design Week St.Gallen. Zu lesen gibt es dort ein ausführliches Interview mit den Köpfen hinter der Designwoche, Künstler*innen-Porträts sowie einen Text zum versteckten Design in der Stadt.