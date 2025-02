Ab dem 25. Februar 2025 startet der Design Preis Schweiz die Ausschreibung zur Edition 25.

Open Call for Design Der Design Preis Schweiz geht in eine neue Runde und öffnet heute sein Anmeldefenster. Bereits im Schlussspurt ist dagegen das Design Festival Bern, das noch bis Freitag Projekte entgegennimmt. 25.02.2025 10:06

Der Design Preis Schweiz meldet sich zurück und plant Edition 2025: Gesucht sind herausragende Projekte in den Kategorien Circular Design, Food Design, Inclusive Design, Interior Design, Product Design sowie Young Professionals. Neu ausgerichtet hat sich die Kategorie Inclusiv Design. Gefragt sind nicht nur bestehende Projekte, sondern auch unkonventionelle Ideen, die das Leben von Menschen im Rollstuhl verbessern. Die Siegerprojekte haben die Chance, in Zusammenarbeit mit der Schweizer Paraplegiker Stiftung zur Marktreife weiterentwickelt zu werden. Die Preisverleihung findet am 7. November wie immer in Langenthal statt, der Open Call läuft vom 25. Februar bis zum 29. Juni. Noch bis Freitag, 28. Februar, läuft auch die Eingabefrist für das Design Festival Bern, das dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Es findet vom 23.–25. Mai 2025 im Mattequartier statt. Zugelassen sind Designschaffende querbeet: «Das Ziel der Ausstellung ist, Gestaltung aus unterschiedlichen Generationen Raum zu bieten und den Dialog zu fördern. Innovative und experimentelle Ansätze treffen auf langjährige Erfahrung und einzigartige Stile», so die Ausschreibung. Das Thema der fünften Ausgabe lautet «Bridge» – passend für eine Zeit, die Verbindendes dringend nötig hat....