Am Wochenende ist Langenthal einmal mehr die Designhauptstadt der Schweiz. In acht Kategorien wurde am Freitagabend ein Design Preis Schweiz verliehen. Zum ersten Mal gab es die Kategorie ‹In Between› für überzeugende Projekte, die durch das Raster fallen und sich nicht zu den übrigen Kategorien zuordnen lassen. Die fünfköpfige Jury wählte aus 36 nominierten Projekten die Preisträgerinnen und Preisträger. Sehen Sie in der Bildergalerie, wer gewonnen hat.