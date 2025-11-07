Lesen mit tiun
Aus 36 nominierten Projekten wählte die Jury die Gewinnerinnen und Gewinner der Ausgabe 2025.

Design Preis Schweiz 2025: Die Gewinnerprojekte

Grosse Namen und Newcomer wurden am Samstag mit einem Design Preis ausgezeichnet. Sehen Sie in der Bildergalerie, wer gewonnen hat.

Anna Raymann   07.11.2025 21:30
Am Wochenende ist Langenthal einmal mehr die Designhauptstadt der Schweiz. In acht Kategorien wurde am Freitagabend ein Design Preis Schweiz verliehen. Zum ersten Mal gab es die Kategorie ‹In Between› für überzeugende Projekte, die durch das Raster fallen und sich nicht zu den übrigen Kategorien zuordnen lassen. Die fünfköpfige Jury wählte aus 36 nominierten Projekten die Preisträgerinnen und Preisträger. Sehen Sie in der Bildergalerie, wer gewonnen hat.  ###Gallery_1###...
Design
Treffpunkt Designplatz
