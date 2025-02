Der Messestandort Basel verliert mit der «Design Miami» einen weiteren wichtigen Akteur. Fotos: Werner Huber, 2013

Die Art Basel läuft sich mit der Pariser Ausgabe selbst den Rang ab. Das zeigt sich ausgerechnet an der Designmesse «Design Miami Basel».

Wenn im Juni Kunstfans, Sammler und Galeristinnen an die Art Basel pilgern, ist die parallel laufende «Design Miami Basel» das Gegenstück für die Designbranche. Seit 2022 hat die Kunstmesse einen Ableger im Grand Palais in Paris, und 2023 hat sich auch die Designmesse entsprechend verlagert. Die 1970 von Ernst Beyeler gegründete Muttermesse beobachtete seither die Entwicklungen. Man sorgte sich um Konkurrenz. Galerien aus den USA oder China würden die teure und aufwändige Reise nach Europa nicht zweimal jährlich antreten, so die Befürchtung.

Dies scheint sich nun anhand der Designmesse «Design Miami Basel» zu bewahrheiten. Dies berichten französische Medien und die Basler Zeitung BaZ. Bereits im letzten Jahr betonten viele Aussteller die Wichtigkeit des neuen, französischen Standorts. Da viele Galerien, die mit aktuellem Designschaffen arbeiten, in Frankreich ansässig sind, ist die Ausgabe am Pariser Standort lukrativ. Die Veranstalter haben den Ausfall der Basler Edition noch nicht offiziell kommentiert, die Webseite verweist noch auf das Datum im Juni 2025.