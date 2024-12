Kostüme und Mode von Diana Ammann, Foto: Raffi p.n. Falchi

Wer einem seiner Liebsten oder sich selbst eine Freude machen will, könnte am kommenden Wochenende im Kunstraum Walcheturm fündig werden: 24 Designerinnen und Gestalter aus den Bereichen Mode, Textil, Schmuck, Leder und Keramik zeigen handgefertigte Objekte, die mit viel Sinn für Material, Schnitt und Handwerk entwickelt worden sind. Die Gegenstände seien wie treue Begleiter, die sie gerne nahe bei sich tragen würden, so die Vendita–Initiantinnen Kikie Koch, Anne-Martine Perriard und Zuzana Ponicanova.

Mode von Zuzana Ponicanova, Foto: Mattu photography

Mit dabei sind bekannte Designerinnen wie Ida Gut, Estelle Gassmann oder Christa Michel, aber auch neue Namen wie eclectique sweater vintage couture oder Diana Ammann imaginary friends & creatures. Alle Gestalterinnen sind selbst vor Ort. Potentiell lassen sich im Walcheturm also nicht nur Geschenke finden, sondern auch die Geschichten hinter den Produkten entdecken.

Schuhe von Christine Dünser, Foto: Christine Dünser