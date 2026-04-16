«Design hören!»: Walter Benjamin (7/21) Ein Klassiker aus der Doppel-CD «Design hören!» (2004): Walter Benjamin verbindet Stadt, Warenwelt und Architektur zu einer Theorie der Moderne. 16.04.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Walter Benjamin, 1935: Louis-Philippe oder das Interieur; Fourier oder die Passagen Das «Passagen-Werk» gilt als Hauptwerk Walter Benjamins, an dem der Philosoph mit Unterbrüchen von 1927 bis zu seinem Tod im Jahre 1940 arbeitet. Es handelt sich um eine materiale Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts. Benjamin will, von den Krisen der Zwanzigerjahre ausgehend, deren Vorgeschichte, d. h. die Entwicklung der Moderne und des Kapitalismus, kritisch beleuchten, um das geborgene Material wiederum in die Gegenwart einzutragen. Dabei versucht er sein Interesse an einer Geschichtsphilosophie mit einer grösstmöglichen Konkretion und Anschaulichkeit der Rekonstruktion zu verbinden. Akribisch gräbt er aus und beobachtet einzelne Phänomene des Alltagslebens: Vorgänge, Einrichtungen, Ge...