«Design hören!»: Platon (1/21) Was sagt uns Platon über Schein, Wahrheit und die frühe Ordnung der Gestaltung? Die Antwort eröffnet unsere Archivreihe aus der (Doppel-)CD «Design hören! – 21 Texte zur Theorie der Gestaltung». 22.01.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Platon: Die Nachbildnerei Künstler, Tischler und Gott – drei Designer eines Bettgestells. Gott ist der Erschaffer des eigentlich seienden Bettgestells, nämlich als «Wesensbildner», der Tischler ist der «Werkbildner und der Künstler der «Nachbildner». Diese Unterscheidung nimmt Platon zum Ausgangspunkt für eine Attacke gegen die Komödiendichter und Maler. In seiner schonungslosen Gestalter-Hierarchie schneiden die Künstler als Nachbildner am schlechtesten ab. Sie sind nicht einmal Nachbildner des Wesens, sondern nur der Erscheinung eines Seienden. Von heiligem Eifer getragen, rechnet Platon ab mit der «Nachbildnerei überhaupt, wie sie in grosser Ferne von der Wahrheit ihr Werk zustande bringt». Wie kommt er zu diesem Urteil? Der Logik seiner Grundunterscheidung zwis...