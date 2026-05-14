«Design hören!»: Paul Virilio (9/21) Ein Track aus «Design hören!» (2004), der Geschwindigkeit als Signatur der Moderne hörbar macht und Design als Teil der Beschleunigung versteht. 14.05.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Paul Virilio, 1984: Die Dromoskopie «Dromoskopie» nennt Paul Virilio seine Theorie der Geschwindigkeit. Die These lautet, dass sich die Welt ständig beschleunigt, vom Gang des Lasttiers bis zum mehrfachen Überschallflug, vom Steinwurf zur Laserwaffe, vom Nachrichtenboten zur annähernden Gleichzeitigkeit der elektronischen Datenübermittlung. Beschleunigung heisst zunehmende Geschwindigkeit, und diese scheint die wichtigste Kategorie zu sein, an der die heutigen Gesellschaften ihre Kulturleistungen und somit ihren sogenannten Fortschritt messen. Geschwindigkeit leitet die technologischen Innovationen, die Veränderungen urbaner Lebensräume, das Design der Dingwelten; sie verändert aber auch Raum und Zeit und unsere Wahrnehmung und damit unsere Konstruktion von Wirklichkeiten. Sie...