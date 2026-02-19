«Design hören!»: Karl Philipp Moritz (3/21) Mit dieser Archivfolge aus «Design hören!» (2004) geht es zurück zu einer Grundfrage der Gestaltung: Wann ist Ornament notwendig und wann nur Effekt? 19.02.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Karl Philipp Moritz, 1789: Die Zierrathen in den verschiedenen Säulenordnungen Nichts ist Karl Philipp Moritz mehr zuwider als Schnörkel, manieristische Inszenierung oder gar eitle Effekthascherei. Der Künstler ist eine Art Priester, der das höchste, göttliche Schöne kongenial empfindend in die Realität setzt, indem er es in all seinen Verhältnissen harmonisch auf sich selbst bezogen und ohne Zweck oder Nützlichkeit gegen aussen abbildet. Am konsequentesten hat Moritz gegen die Wirkungsästhetik der Empfindsamkeit eine klassische Ästhetik des zweckfreien, sich selbst genügenden Schönen ausformuliert. Ob Verzierungen an griechischen Säulen «willkürlich» oder «wesentlich» sind, muss von daher für Moritz von nicht zu unterschätzender Brisanz gewesen sein, gerät diese ...