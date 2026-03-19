«Design hören!»: Georg Simmel (5/21) Aus dem CD-Archiv von 2004: Georg Simmel liest Schmuck und Mode als soziale Zeichen und macht Design als Gesellschaftsphänomen hörbar. 19.03.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Georg Simmel, 1908: Psychologie des Schmucks Georg Simmel ist ein Aussenseiter im akademischen Betrieb des deutschen Kaiserreichs. Seine brillanten Reden sind ein gesellschaftliches Ereignis, das breite Publikum interessiert ihn ebenso wie der enge Kreis der Gelehrten. Er schreibt von der Schönheit der Alpen, über das Schenken, den Schmuck bis zur Mode. Und oft über das Geld. So verschieden die Themen, so eindeutig seine Frage: «Welche Folgen hat die moderne Gesellschaft für das Individuum?» Mit dem Buch «Über soziale Differenzierung» begründet Simmel 1890 die Sozialpsychologie, und mit dem Aufsatz «Das Problem der Soziologie» entwirft er Soziologie als eigenständige Wissenschaft. Wie Edelsteine aber blinken Simmels Essays zum Design aus seiner intellektuellen Schmucktruhe...