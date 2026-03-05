«Design hören!»: Charles Baudelaire (4/21) Ein Track aus unserer CD «Design hören!» (2004), der zeigt, wie modern Design klingt, wenn Schönheit, Stadt und Inszenierung aufeinandertreffen. 05.03.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Charles Baudelaire, 1863: Lob der Schminke Seine «Blumen des Bösen» sind längst erschienen, seine Übersetzungen von Edgar Allan Poe zum grossen Teil, Richard Wagner hat er für Frankreich schon entdeckt, und seine Syphilis ist ausgebrochen, als Baudelaire 1863 seine Abhandlung «Das Schöne, die Mode und das Glück. Constantin Guys, der Maler des modernen Lebens» veröffentlicht. Er feiert Guys als «Mann der Welt, Mann der Menge und Kind», als Dandy und Liebhaber des modernen Stadtlebens. Zuwider waren Baudelaire realistische Landschaftsmalereien: «Die Mehrzahl der Landschaftsmaler», erklärt er in «Salon de 1859», «sind Lügner, weil sie das Lügen vernachlässigen.» Das wahre Leben ist für den Stadtspaziergänger schon eher im Schein von Theaterkulissen zu finden, «wo...