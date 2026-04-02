«Design hören!»: Adolf Loos (6/21) In dieser Archivfolge aus «Design hören!» (2004) wird eine der härtesten Design-Polemiken der Moderne wieder laut: der Kampf gegen das Ornament. 02.04.2026 09:00

«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith). Mehr als 20 Jahre später veröffentlichen wir diese Aufnahmen als Archivreihe. Die Texte geben weiterhin einen wichtigen Einblick in die Designgeschichte und -theorie und sind zugleich Zeitzeugnisse: Sie zeigen, wie sich Denken über Gestaltung, Alltag, Technik, Ornament, Mode, Medien und Warenwelt im 20. Jahrhundert verdichtet haben. Viele der Diagnosen von damals sind noch heute aktuell. Alle zwei Wochen erscheint ein Beitrag: mit dem Audiotrack, der Einordnung aus der damaligen Begleitbroschüre «Design lesen!» sowie bibliografischen Hinweisen zur Fundstelle des vorgelesenen Textes. ###Media_2### Adolf Loos, 1908: Ornament und Verbrechen Ganz der Sohn eines Steinmetzen hat Architekt Adolf Loos Hammer und Meissel nie aus der Hand gelegt. Zwar haut er damit nicht Konturen aus Steinblöcken heraus, wohl aber setzt er gnadenlos den verbalen Trümmerhammer gegen seine Lieblingsfeinde «Art nouveau», «Wiener Sezession» und – vor allem – gegen die deutsche Gemütlichkeit ein. In Dresden zum Architekten ausgebildet, begeistert sich der junge Loos in den USA an Effizienz und Funktionalität der amerikanischen Architektur. Zurück in Europa gründet er 1898 sein eigenes Büro und unter dem Leitwort «Raumplan» seine eigene architektonische Schule. Zuwider ist ihm alles Unnötige; der Verzicht auf das Ornament ist ihm Zeichen höherer Zivilisation und spiritueller Kraft. Verzierun...