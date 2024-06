Die Ausstellung «Liquefy Human Nature» der Künstlerin Moni Wespi in der Stella Scuntrada in Almens ist jeweils freitags und an den Wochenenden geöffnet.

Der Verein Design am Rhein lädt erstmals ein, die Designlandschaft des Kanton Graubündens zu entdecken. Designerinnen und Designer, Kulturinstitutionen sowie Ausstellung- und Produktionsstätten entlang des Vorder- und des Hinterrheins öffnen ihre Türen und geben Einblick in ihr Schaffen. Unter den Kreativschaffenden sind etwa Carlo Clopath, Yvonne Rogenmoser, Claudia Caviezel, Mara Tschudi oder Fabio Hendry.

«Das Publikum wird auf eine Reise durch die Regionen eingeladen, um an überraschenden Standorten und in Ausstellungen mehr über die Designbranche in Graubünden und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft zu erfahren», verrät die Website Design am Rhein. Im Angebot sind Führungen in Werkstätten, Treffen mit Designschaffenden, Einblicke in die Entwicklung und Vision spannender Bauwerke, Talks in inszenierten Räumen sowie kulinarische Angebote und Lesungen zum Thema Design. Den Start macht das Symposium Architektur und Design, das am Samstag, dem 29. Juni im Institut für Alpines Bauen stattfindet. Die regionale Baukultur ist Teil des Programms: Am Samstag, dem 6. Juli findet eine Führung statt, die prägende Bauwerke der Stadt Chur sowie die Bauweise des Architekten Peter Zumthor erörtert.

Hinter der Initiative stehen die Tourismusdestinationen entlang des Vorder- und Hinterrheins bis Chur.