Martin Schlegel hat als Quereinsteiger eine Siebdruckerei in Arbon vor dem Aus bewahrt – und beeindruckt mit seinen Stoffen internationale Haute-Couture-Häuser.

Die unscheinbare Tür verrät nichts von dem, was sie verbirgt. Sie befindet sich im Obergeschoss einer Webmaschinenfabrik aus den 1910er-Jahren. Im Raum dahinter stapeln sich Stoffmuster auf Tischen, dazwischen Werkzeug und Gerät, dicke Textilspulen, Karren voller Siebdruckrahmen. Meterlange Stoffbahnen fallen von der Decke und verschmelzen mit den aufgehängten Sprossenfenstern zu einem Trompe-l’œil, sodass das Ende der Halle kaum erkennbar ist. Über den Drucktisch gebeugt, im Mundwinkel eine Zigarette, entfernt Martin Schlegel konzentriert jeden Fussel auf der klebrigen Oberfläche. Am Nachmittag will er Vorhänge drucken, da muss alles bereit sein. Er trägt Dreitagebart und Wollmütze, sein schwarzer Hoodie ist ebenso farbverschmiert wie die Fleeceweste und die Hose. Die Kapuze bleibt ständig oben – drinnen ist es fast so kalt wie draussen. Es riecht nach Farbe und Maschinenöl, im Hintergrund singt Johnny Cash. Schlegel hat die Textildruckerei TDS Arbon 2016 übernommen, «mit Kontostand null» und einem einzigen Kunden. Als gelernter Textilkaufmann kannte er zwar die Branche, doch von Siebdruck hatte er keine Ahnung: «Ich war völlig naiv. Aber irgendwie sah ich Potenzial.» Später im Gespräch wird sich der 47-Jährige Grössenwahn und eine übergrosse Risikobereitschaft attestieren, doch sein Bauchentscheid erwies sich als zuverlässig: Schon nach zwei Jahren führte er einen Auftrag für eins der renommiertesten Haute-Couture-Häuser weltweit aus, 2023 erhielt er den Swiss Design Award. Dazwischen aber reihte sich Krise an Krise. ###Media_2### Das Unmögliche herausfordern Allein die Anfänge klingen nach Industriekrimi: Die in Suhr gegründete Textildruckerei – daher der Name TDS – war mehr als 100 Jahre lang ein Familienbetrieb. Als die Patronin 2007 starb, verscherbelten die Erben den Firmenbesitz und meldeten Konkurs an. Um die Siebdruckerei z...