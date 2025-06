Der Deutsche Design Club sucht Semester- und Abschlussarbeiten von Studiereden, die in den Jahren 2023 bis 2025 im deutschsprachigen Raum entstanden sind. Einsendeschluss ist der 15. September 2025.

Der Deutsche Design Club ruft den DDC Award 2025 aus. sucht mutige, zukunftweisende Projekte, die in den Jahren 2023 bis 2025 im deutschsprachigen Raum entstanden sind. Eure Arbeit könnte in einer der zwölf Kategorien prämiert werden: Identität & Branding, Produkt, Architektur & Raum, Digital, Crossmedia, Bild & Bewegtbild, Kommunikation, Corporate Kommunikation, Service Design, Game Design, System Design, Editorial & Text. Gleichzeitig können Gestalter*innen, Unternehmer*innen, Agenturen, Entwickler*innen, Student*innen, Hersteller*innen und designorientierte Start-ups Arbeiten, die in den Jahren 2023 bis 2025 im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) entstanden sind, einreichen.