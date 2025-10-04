Was bedeutet es, im Jahr 2025 einen Stuhl zu gestalten? Das ergründet David Walsh mit seinen Entwürfen. Fotos: Lorenz Cugini

David Walsh: «Ein Stuhl ist überraschend komplex» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt David Walsh von seiner fast «nerdigen» Herangehensweise an das Möbel und was ihn am Entwurf besonders reizt. 04.10.2025 13:05

Welche Idee steckt hinter deinem Entwurf? Der Entwurf hat in den letzten vier Jahren eine klare Evolution durchlaufen. In der Ursprungsidee verfolgte ich die Konstruktion aus einer Brettstärke zu entwickeln. Seither habe ich den Entwurf differenziert. Heute interessiert mich das Konzeptuelle um die Brettstärke weniger. Viel wichtiger ist mir, wie der Stuhl als Objekt im Raum funktioniert. So wie ich mich als Gestalter entwickelt habe, darf sich auch der Stuhl entwickeln – vielleicht folgen weitere Ausführungen. ###Media_2### Was macht den Stuhl zu einer spannenden Gestaltungsaufgabe? Ein Stuhl ist überraschend komplex. Jede Abweichung von Winkeln und Proportionen ergeben eine andere Aussage. Zum Beispiel stehen die Vorderbeine zur Verstrebung vermeintlich im 90 Grad Winkel. Allerdings haben wir die Konstruktion um 2 Grad gegen hinten geneigt, sodass wir für den Sitzkomfort eine Neigung drin haben. Das ist in der Produktion einfacher als jeden Winkel einzeln anzupassen. Ist das zu nerdig? Vielleicht. Im Grunde ist es eine Ingenieursarbeit! Weshalb braucht es heute noch neue Stühle? Es gib keinen endgültigen Entwurf. Auch wenn es vor 20 Jahren bereits bequeme Stühle gegeben hat, ist es trotzdem wichtig zu ergründen, was es heute bedeutet, einen Stuhl zu entwerfen. Mit Entwicklungen in der Gesellschaft, der Ästhetik und den Technologien, verändert sich auch unser Verständnis wie ein Stuhl gedacht werden kann. Diese Ausdrucksformen gilt es zu erkunden. ###Media_3###...