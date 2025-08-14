Die strikte Geschlechtertrennung der Shaker spiegelt sich in der Architektur. Das Meetinghouse in Hancock (Massachusetts) von 1793 ist symmetrisch geplant. Bild: Vitra Design Museum/Ales Lesage

Der Stil der amerikanischen Glaubensgemeinschaft prägt das Design bis heute. In Weil widmet sich eine sorgfältig kuratierte Ausstellung den Ideen und Idealen der Shaker.

Streng genommen – und die Shaker nahmen das, was sie taten, stets streng – verbindet die Stühle, Besen und Schatullen keine ästhetische, sondern eine ethische Bewegung. Trotzdem hätte die Designgeschichte ohne das handwerkliche und gestalterische Zutun der amerikanischen Freikirche eine andere Richtung eingeschlagen. Die klugen Konstruktionen, die funktionalen Formen und die technische Raffinesse sind Belege des Shaker’schen Leitspruchs «Mache jedes Produkt besser, als es je zuvor gemacht wurde». ###Media_2### ###Media_3### Die Entwürfe aus dem 18. Jahrhundert inspirierten zahlreiche Designerinnen und Gestalter der Moderne, etwa die Dänen Kaare Klint und Hans J. Wegner. Heute wirkt die reduzierte Formensprache vertraut, zu Zeiten ihrer Entstehung war sie radikaler Ausdruck religiöser Werte. 1774 emigrierten die Shaker unter der Führung ihrer Gründerin Ann Lee von Grossbritannien an die US-amerikanische Ostküste, wo sie klösterliche Siedlungen für eine zölibatäre Gemeinschaft aufbauten. Den Kontakt zur Aussenwelt suchte die geschlossene Gemeinde im Handel. Rasch wurden die Shaker bekannt für herausragendes Handwerk und technische Innovationen wie die standardisierte Produktion von Schaukelstühlen in verschiedenen Grössen oder – quasi das Gegenteil – das Kugelgelenk am Stuhlbein, das das Kippeln auf unebenem Boden verhindert. Eine Shaker-Schwester beklagte einst das Dilemma der Bekanntheit: «Ich möchte nicht als Stuhl in Erinnerung bleiben.» ###Media_4### Das Vitra Design Museum zeigt mit ‹Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter› den gesamten Kosmos der Glaubensgemeinschaft. In der gelungenen Szenografie von Formafantasma präsentiert Kuratorin Mea Hoffmann originale Objekte und Produkte der Heim- und Feldarbeit, Accessoires und Möbel. Zeitgenössische Künstlerinnen und Designer schaffen interessante aktuelle Bezüge. Darüber hinaus fe...