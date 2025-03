Der «Crocodile Chair» mitsamt Hocker stammt aus einer experimentellen Zusammenarbeit zwischen dem indischen Möbellabel Phantom Hands und dem Grafiker Felix Pfäffli. Foto: Studio Feixen

Crocodile Chair Felix Pfäffli, Mitgründer des Luzerner Grafikstudios Feixen, hat einen Entwurf von Pierre Jeanneret neu interpretiert – «wie es ein Grafikdesigner tun würde». 22.03.2025 10:00

Würde der legendäre Sessel CJ4 aus der Chandigarh Collection in ein altes Super Mario-Game gebeamt, müsste er aussehen wie der «Crocodile Chair». Das wunderliche Möbelstück ist Resultat einer aussergewöhnlichen Zusammenarbeit: Während eines Robotikprojekts an der ETH Zürich lernte Felix Pfäffli, Teil des Luzerner Grafikstudios Feixen, den Künstler Aparna Rao kennen, der die indische Möbelfirma Phantom Hands mitgegründet hat. Gemeinsam entwickelten sie die Idee, den CJ4 neu zu interpretieren und ihn «durch die Brille eines Grafikdesigners» zu betrachten. Pfäfflis Entwurf folgt einem für den Schweizer Stil typischen Raster. Und so kantig er auch ist – wo Beine und Armlehne zusammentreffen, wirken Form und Materialität so harmonisch ineinander, dass man sich problemlos vorstellen kann, im «Krokodil» ein Nickerchen zu halten. ...