Wie entstehen Games oder digitale interaktive Räume?

Wie entstehen Games oder digitale interaktive Räume? Der CAS ‹Games & Play in Virtual Spaces› bietet einen Einstieg in die Praxis des Game Designs und in die Bespielung virtueller Räume. Vermittelt werden die konzeptionelle und visuelle Umsetzung virtueller Umgebungen, technische Fragestellungen, die Entwicklung eigener Spielmechaniken sowie typische Arbeitsabläufe. Teilnehmende diskutieren anhand eigener Prototypen mit Mitstudierenden und Mentorierenden aus Lehre und Praxis über Spielerlebnis, Umsetzungsstrategien und Design. Der Kurs startet im März 2025, Anmeldeschluss ist am 8. Januar 2025.