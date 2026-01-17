Der erst 33-jährige Designer beweist, dass auch recycelte Materialien glamourös sein können. Fotos: Guillaume Python

Annina Weber 17.01.2026 08:00

«Wow …», entfährt es einer Besucherin, als sie die Ausstellung von Kévin Germanier im Mudac in Lausanne betritt. Das Museum hat dem 33-jährigen Walliser Modedesigner eine Carte blanche erteilt – und die entstandene Schau zeigt, welch kreativer Designer, guter Geschichtenerzähler und pragmatischer Geschäftsmann dieser ist. Kévin Germanier hat sich in den vergangenen Jahren in der Mode- und Popwelt durch seine schillernden, farbenprächtigen Kreationen und den konsequenten Einsatz von rezyklierten Materialien einen Namen gemacht. Seine unverkennbare Ästhetik erinnert formal und farblich auf verblüffende Weise sowohl an Computerspiele als auch an Korallenriffe. In seinen Kollektionen und auch in seiner Ausstellung ist alles auf maximalen Effekt ausgelegt: So sind die opulenten Roben mit einfachen Mitteln optimal in Szene gesetzt. Während im ersten Raum in einem umgedrehten Setting die Besucher*innen auf einem Laufsteg wandeln, säumen farblich abgestimmte Showpieces den Weg. ###Media_2### ###Media_3### Wie der zweite Ausstellungsraum zeigt, ging Germanier in den letzten Jahren verschiedentlich Kollaborationen mit Schweizer Firmen ein, um sich die aufwendigen Kollektionen leisten zu können. So entstand zuletzt in Zusammenarbeit mit dem Schreibgerätehersteller Caran D’Ache eine Serie von Kugelschreibern im Germanier-Stil und ein mit fehlerhaften und rezyklierten Stiften besticktes Kleid, das 2025 Teil seiner Haute-Couture-Kollektion war. Ein weiteres Standbein sind seriell gefertigte Handtaschen, die für breitere Schichten erschwinglich sind. In einer dem Künstleratelier nachempfundenen Szenerie gibt die Ausstellung auch Einblicke in die Arbeitsweise von Germanier sowie seine Inspirationen. Es ist berührend zu sehen, wie Frauen aus dem Heimatdorf Germaniers unter der Leitung seiner Mutter die bunten Perlen und Garne verstricken und quasi zu Hause auf de...