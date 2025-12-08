Die rezyklierbare Taschenfederkern-Maratze von Ecomade hat es in kürzester Zeit von der Diplomarbeit zur Marktreife geschafft. Foto: Anja Wille Schori

Für seine kreislauffähigen Matratzen hat das Startup Ecomade in Berlin den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie «Produkt» erhalten.

Rund eine Million Matratzen werden in der Schweiz jährlich entsorgt. Seit 2024 hält das Schweizer Start-up Ecomade mit einer fast vollständig rezyklierbaren Matratze dagegen. Dafür hat Gründer Joel Hügli in Berlin den Bundespreis Ecodesign in Empfang nehmen können. Jurymitglied Ina Bude sagt: «Die Ecomade Matratze überzeugt durch einen ganzheitlich zirkulären Ansatz: verlängerte Lebensdauer, kreislauffähiges Design und ein integriertes Ökosystem für Rücknahme und Recycling.» Dadurch würden nicht nur die Abfallprobleme respektive die Symptome angegangen, sondern auch die Problemursache eliminiert. Wie das Ecomade-Modell funktioniert, berichtet Hochparterre im Beitrag «Massengeschäft».

Rund 380 Bewerbungen sind dieses Jahr in Berlin eingegangen, davon wurden 149 Einreichungen zur Jurysitzung zugelassen. Die interdisziplinäre Jury beurteilte 30 Projekte, aus denen 14 Preisträger*innen prämiert wurden.