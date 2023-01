Akustikplatten aus rezykliertem PET dämmen den Schall. Fotos: Sébastien Agnetti/Moonkee

Botschafter des Büroschlummers Der freiberuflicher Krankenpfleger Fabien Mock hat gemeinsam mit dem Innenarchitekten und Designer Oliver Kamm eine Serie von Ruhebetten für Büros und öffentliche Räume entwickelt. 28.01.2023 08:00

In der antiken Mythologie galt Schlaf als Glückszustand. Hypnos, der griechische Gott des Schlafes, besass die Hälfte des menschlichen Lebens. Später sank die Achtung: Protestanten stuften Schlafende als Faulpelze ein, und im digitalen Zeitalter degradiert die ständige Erreichbarkeit den Schlaf zur überflüssigen Zeit – Manager brüsten sich damit, kaum welchen zu brauchen. Auch die Menschen in der Schweiz schlafen zu wenig. Obwohl Fachleute die kollektive Insomnie beklagen, sinkt die durchschnittliche Schlafdauer. Das beschäftigt auch Fabien Mock. Als freiberuflicher Krankenpfleger weiss er, wie Schlafmangel auf Körper und Gemüt wirkt. Weil mentale Gesundheit, Schlaf und Arbeitsgesundheit eng verknüpft sind, hat er beschlossen, hier anzusetzen: Gemeinsam mit dem Innenarchitekten und Designer Oliver Kamm hat er unter dem Namen ‹Moonkee› eine Serie von Ruhebetten für Büros und öffentliche Räume entwickelt. ###Media_2### Zwei Prototypen sind realisiert und seit einem Jahr im Test. Ihre Form ist identisch: Ein kapselförmiges Untergestell trägt ein Kunstlederpolster, das der Form einer Blattrippe nachempfunden ist. Kopfseitig schmiegt sich ein Paravent an die Rundung, seine Kurven unterstreichen die organischen Konturen des Möbelstücks. Etwas gar prominent wirkt das metallene Logo, das Liege und Sichtschutz verbindet. In Materialität und Wirkung unterscheiden sich die Modelle stark: Während die hölzerne Version mit Hell-dunkel-Kontrasten spielt, fügen sich die monochromen Grautöne der zweiten überall ein. Sie besteht aus Akustikplatten aus rezykliertem PET und ist deutlich günstiger. Ihre filzig wirkende Oberfläche ist zwar nicht so edel wie die lederbezogene Esche, wirkt dafür aber angenehm warm. ###Media_1### Obwohl Mock und Kamm das Prinzip des schützenden Babybetts adaptiert haben, sprechen die Liegen die visuelle Sprache urbaner Arbeitswelten. Dami...