Ausstellung ‹Colour Rush!› im Vitra Schaudepot: 400 Sammlungsobjekte sind nach Komplementärfarben sortiert. Fotos: Mark Niedermann

Susanna Koeberle 20.08.2022 08:00

Zwischen Struktur und Intuition Die Ausstellung ‹Colour Rush!› im Vitra Schaudepot sortiert 400 Sammlungsobjekte nach Komplementärfarben. Das ungewohnte Ordnungssystem verändert die Art und Weise, wie die Designobjekte wahrgenommen werden. 20.08.2022 08:00

Ordnungen lassen tief blicken, das wissen wir spätestens seit Michel Foucaults epochalem Werk ‹Die Ordnung der Dinge›. Wie wir etwas ordnen, sagt etwas über unsere Weltsicht aus. Dass wir Ordnungen als solche werten, verrät ebenso viel über uns als Rezipienten. Wenn Farbe in einem Museum zum Ordnungskriterium wird, könnte man diese Form der Klassifizierung als unwissenschaftlich bezeichnen. Gerade in einem Designmuseum, das sich üblicherweise nach designhistorischen Aspekten richtet, entspricht es nicht der gängigen kuratorischen Praxis, Exponate nach Farben zu gliedern. Mit ‹Colour Rush!› hat das Vitra Design Museum genau das gemacht. Dabei wird deutlich, wie wichtig Farbe im Design schon immer war – und dass diese Art der Präsentation die Wahrnehmung der Objekte erweitern kann. ###Media_2### Als die Designerin Sabine Marcelis angefragt wurde, die jährlich wechselnde Präsentation im Vitra Schaudepot zu gestalten, entschied sie sich dafür, die Objekte nach ihrer Farbigkeit zu ordnen und damit ein relativ simples Prinzip anzuwenden. Gemeinsam mit den Sammlungskuratorinnen suchte sie 400 Entwürfe aus der rund 7000 Stücke umfassenden Sammlung aus und stellte diese vor farbige, fast durchsichtige textile Hintergründe, die zusätzlich von einem dezenten Farbverlauf geprägt sind. Die Regale mit den Objekten sind ausgehend vom Farbkreis nach Komplementärfarben aufgeteilt. Sabine Marcelis kennt sich mit der Farbenlehre aus und setzt die faszinierende Wirkung von Farben auch in ihrer Arbeit als Gestalterin ein. Trotz des komplexen Hintergrunds vieler Farbtheorien: Farbe ist etwas Emotionales und braucht keinerlei Einführung. Die Besucherinnen können sich in der Installation ganz ihren persönlichen Vorlieben hingeben – frei von historischem Ballast oder Fachwissen. In dieser Hinsicht erweist sich das Farbmotto als demokratisches Instrument des Ausstellungsmachens....