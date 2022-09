«Civil Dusk» von Helena Ťapajnová, Foto: Robin Kirsch

Eine Ausstellung in der Sala Viaggiatori in Castasegna widmet sich dem Thema Glas. Während Reisende auf ihr Postauto warten, können sie in aller Ruhe eine Auswahl fragiler Objekte bestaunen.

Mirjam Rombach 12.09.2022 10:10

Wanderer, die von Chiavenna nach Bregaglia unterwegs sind, passieren gleich nach der Grenze die Postautohaltestelle Vecchia Dogana. In der als Warteraum und Ausstellungsort genutzten Sala Viaggatori versammelt die Ausstellung «Fragile» eine Reihe zeitgenössischer Glasobjekte. Schwerpunkt der von Luciano Fasciati kuratierten Schau ist das Schaffen des Glasmachers Jonas Noël Niedermann, der selbst aus dem Bergeller Dorf stammt. Seine Werke verschieben Form, Textur und Material und stellen eine Verbindung zwischen Tradition und Zukunft her. ###Media_2### Dazu hat die Churer Galerie Okro eine Auswahl an Glasarbeiten kuratiert, darunter sind Objekte von Laurin Schaub, Naho Okamoto, Giulio Parini und Helena Ťapajnová, von der auch die schöne Vase «Civil Dusk» stammt. Die Auswahl der Objekte soll nicht nur die Schönheit des Materials widerspiegeln, sondern auch das Potenzial neuer Formensprachen und Zusammenarbeiten aufweisen. ###Media_3### Kunsthandwerkliche Trouvaillen aus dem Palazzo Castelmur sowie Arbeiten von Kunstschaffenden wie Judith Albert, Daniela Schönbächler und Not Vital ergänzen die Ausstellung. ###Media_4### ...