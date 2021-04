‹New Cut› – dieser Zusatz prägt die Neuauflage des Buchs ‹American Readers at Home›. Fotos: Guillaume Musset

Das Buch ‹American Readers at Home› von Ludovic Balland lässt uns besser verstehen, in welchem Mass Medien ihr Publikum immer wieder isolieren und vergessen. Gerade ist es in einer Neuauflage erschienen.

Lilia Glanzmann 10.04.2021 14:00

Das Buch ‹American Readers at Home› erschien 2018: In 55 Interviews und 400 Bildern porträtierte der Schweizer Grafikdesigner Ludovic Balland amerikanische Leser und ihr persönliches Umfeld vor und nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Schon bald war die Publikation vergriffen. Dann nahm das Museum im Bellpark in Kriens das Duell zwischen Biden und Trump zum Anlass, das Buchmaterial in eine Ausstellung zu überführen. Ludovic Balland editierte die Inhalte und übertrug sie in ein grösseres Format. Eine interessante Umkehrung — sagte Ludovic Balland in einem Porträt vor vier Jahren doch «ein Buch ist ein Haus» (siehe Hochparterre 11/16). Aus der gleichnamigen Museumsausstellung entstand eine Neuauflage des ausverkauften Werks. Sie erschien am 3. November 2020, am Tag der US-Präsidentschaftswahlen. Anstelle eines grossformatigen Fotos sind nun auf dem Cover Statements der Leserinnen abgebildet. Das unterstreicht Ballands Aussage: «Es ist wichtig, sich auf den Leser zu konzentrieren und n...